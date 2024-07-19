Президент «Атлетико» впервые отреагировал на интерес к Хулиану Альваресу из «Сити»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном трансфере форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

«Хулиан Альварес? Пока что всё ограничивается лишь проектами. Техническая команда ведёт работу. Вы узнаете, когда появится что-то конкретное. Можете быть уверены, мы работаем над подписанием отличных игроков, мы хотим построить сильную команду», — приводит слова Сересо Atletico Universe в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью в Jugones.

Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 24-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес является приоритетной целью клуба на замену уходящему Альваро Морате.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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