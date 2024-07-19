Назван самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги сезона-2024/2025, это не Килиан Мбаппе

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг стал самым высокооплачиваемым игроком сезона-2024/2025 испанской Ла Лиги. Об этом сообщает финансовый портал Сapology.

Зарплата нидерландского футболиста до вычета налогов составляет € 37,5 млн в год. На второй позиции расположился польский форвард каталонской команды Роберт Левандовски, зарплата которого — € 33,3 млн в год. На третьей строчке расположился новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с зарплатой в € 31,3 млн.

Также в десятке ещё пять игроков «сливочных»: Давид Алаба (4-й), Джуд Беллингем (6-й), Винисиус Жуниор (7-й), Федерико Вальверде (9-й) и Тибо Куртуа (10-й). На пятом месте расположился словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак. На восьмой позиции — хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Материалы по теме Специалисты «Реала» определили, что Мбаппе не нуждается в операции на носе

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: