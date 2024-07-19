Чемпион мира Мак Аллистер высказался о расистском скандале с участием Энцо Фернандеса

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Алистер отреагировал на расистский скандал вокруг национальной команды и его партнёра по команде Энцо Фернандеса.

«Энцо уже извинился и объяснил произошедшее. Вы должны быть осторожны с тем, что говорите и делаете. Особенно в Европе, где люди гораздо более чувствительны.

Аргентина – не расистская страна. Не думаю, что об этом можно сказать что-то ещё. Мы знаем Энцо, и мы знаем, что он бы никогда не сделал этого со злыми намерениями. Он точно не такой парень, он не расист», – приводит слова Мак Аллистера All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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