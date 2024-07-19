«Челси» поднимет зарплату Коулу Палмеру за его результаты в прошлом сезоне

В «Челси» хотя повысить зарплату полузащитнику Коулу Палмеру, чтобы отметить его важность и результаты в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, при переходе 22-летний футболист подписал контракт с «Челси» с зарплатой в £ 80 тысяч. Сколько будет составлять новая зарплата Палмера клуб намерен оставить неизвестным.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сума трансфера составила € 47 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 год. Transfrmarkt оценивает англичанина в € 80 млн.

В минувшем сезоне Палмер сыграл 48 матчей, забил 27 мячей и отдал 15 голевых передач. Команда по итогу чемпионата заняла шестое место с 63 мячами.

Материалы по теме Автор гола в финале Евро Коул Палмер отреагировал на поражение своей сборной

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона