Модрич дал оценку работе Переса на посту президента «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич оценил работу президента клуба Флорентино Переса на своём посту.

«Флорентино имеет большое значение. У меня есть только слова благодарности президенту за всё, что он сделал для меня с момента моего прибытия. Он помог мне продолжить карьеру в «Реале». Флорентино продолжает доверять мне и остаётся важным для меня. Лучший президент в мире. А то, что он сделал для «Реала»… Он вывел клуб на невероятный уровень. Я могу только поблагодарить его за то, что он сделал для меня, и за то, что продолжает делать», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

17 июля хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст: