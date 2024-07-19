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Гурцкая объяснил, почему Соболев хочет покинуть «Спартак»

Гурцкая объяснил, почему Соболев хочет покинуть «Спартак»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил желание нападающего «Спартака» Александра Соболева покинуть московский клуб и перейти в петербургский «Зенит».

«Приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Здесь как будто бы его качества подвергаются сомнению. Он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока», — приводит слова агента журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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