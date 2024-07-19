Де Пауль — о финале Копы: когда мы увидели, как плачет Месси, то сказали «Это для него»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, как отреагировала команда после травмы нападающего Лионеля Месси в финале Кубка Америки – 2024 со сборной Колумбии (0:1).

«Когда Месси ушёл, его показали на большом экране стадиона, и он плакал, мы это видели. В тот момент мы сказали: «Это для него», хотя и были уставшими. На чемпионате мира все было для Месси, это была его мечта. Он передает что-то очень здоровое, он дарит много мира, и невозможно не любить его как человека, помимо футбольной составляющей

Сегодня Месси — мой друг. Он много помогал мне своими советами в очень трудные моменты моей жизни. Он всегда находил нужные слова, чтобы сказать мне что-то, и очень мне помог. Я доверяю ему и знаю, что могу сказать ему всё, что угодно, его манера поведения позволяет это сделать, и именно поэтому наши отношения стали такими тесными», приводит слова Де Пауля Clarin.

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры при счёте 0:0 после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию