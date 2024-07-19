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Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать форварда Альвареса

Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать форварда Альвареса
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Известный журналист Фабрицио Романо прокомментировал информацию о возможном уходе аргентинского нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса из английского клуба.

«В «Сити» считают Альвареса важным игроком, его не отпустят просто так. Они бы предпочли продать его за € 75-80 млн клубу не из Англии», – сказал журналист Фабрицио Романо в своём подкасте.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах нападающего.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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