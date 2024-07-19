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Модрич объяснил своё решение продлить контракт с «Реалом»

Модрич объяснил своё решение продлить контракт с «Реалом»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о продлении контракта с «Королевским клубом».

«В раздевалке мы как одна семья, мы друзья, здесь отличная атмосфера. Я хотел остаться в «Реале», потому что по-прежнему чувствую себя хорошо. Думаю, что способен продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы все вместе сможем выиграть много титулов», — сказал Модрич в интервью пресс-службе «Реала».

17 июля хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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