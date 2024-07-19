В махачкалинском «Динамо» сообщили о проблемах с трансферами иностранных игроков

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб испытывает небольшие проблемы с подписанием контрактов с двумя иностранными футболистами.

«На следующей неделе у нас должны быть приобретения, должны объявить двух иностранных новичков. Задержки связаны с выплатами, визами, логистикой, другими мелкими вещами. Много вещей, которые затрудняют быстрый переход игроку. Но мы это обходим, делаем всё возможное», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, ранее новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев, Илья Кирш и Никита Котин, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.

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