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Родриго Де Пауль: когда мне сказали, что я вызван в сборную, тут же разрыдался

Родриго Де Пауль: когда мне сказали, что я вызван в сборную, тут же разрыдался
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Полузащитник Родриго Де Пауль рассказал о первых эмоциях после вызова в сборную Аргентины.

«Когда меня впервые вызвали в сборную Аргентины, это было безумием. Я был сосредоточен на Италии, и мне позвонил спортивный директор клуба: «Вальтер Самуэль попросил у меня твой номер», и я сошёл с ума. За эти четыре минуты я позвонил маме: «Мой номер телефона попросили в сборной, после поговорим».

Вальтер сказал мне, что меня вызвали, и я тут же разрыдался. Нужно приложить много усилий, и попасть в сборную — это прикоснуться к небу, это максимум», — приводит слова Де Пауля Clarin.

Де Пауль дебютировал за сборную Аргентины в октябре 2018 года. За это время полузащитник сыграл 69 матчей за национальную команду, забил два мяча и отдал 11 голевых передач.

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