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«Милан» может подписать полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана — Джанлука Ди Марцио

«Милан» может подписать полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана — Джанлука Ди Марцио
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«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб предложил «Монако» € 12 млн за 25-летнего футболиста. Во Франции хотят € 18 млн за игрока. «Милан» надеется подписать Фофана на следующей неделе.

Фофана перешёл в «Монако» из «Страсбурга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 30 млн.

В минувшем сезоне Фофана сыграл 35 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее стало известно, что «Милан» подписал нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Морату.

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