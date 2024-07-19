Фердинанд обратился к Йоро после его перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к французскому футболисту Лени Йоро после его перехода в английский клуб.

«Лени! Лени! Лени! Добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед». Секрет успеха в этом клубе — не прекращай работать и развиваться. Работа, работа, работа. Это лучший клуб в мире. Лучшее место, где ты мог оказаться. Удачи!» — сказал Фердинанд в видео, опубликованном пресс-службой «красных дьяволов».

Контракт Йоро с манкунианцами рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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