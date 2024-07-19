В «Динамо» Махачкала ответили на вопрос о возможных переходах Дзюбы и Джикии в клуб

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил возможность перехода в дагестанский клуб защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы.

«С Георгием Джикией не начали общение, всё на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артёму Дзюбе, думаю, что так же. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, Артём Дзюба и Георгий Джикия находятся в статусе свободного агента. Ранее новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев, Илья Кирш и Никита Котин, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.

Материалы по теме В махачкалинском «Динамо» сообщили о проблемах с трансферами иностранных игроков

Самые титулованные футбольные клубы России: