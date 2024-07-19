Дирк Кюйт: нужно быть настоящим мужчиной, чтобы ответить отказом «Ливерпулю»

Бывший полузащитник Дирк Кюйт высказался об отказе Хаби Алонсо возглавить «мерсисайдцев».

«Я не разговаривал с Хаби о работе в «Ливерпуле», поэтому не знаю, что именно он думает по этому поводу. Но когда такой клуб, как «Ливерпуль», зовёт тебя, а у тебя с ним есть общая история, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы ответить отказом.

Но я думаю, что у него были причины так сделать. Сейчас он посреди невероятного карьерного пути, и в прошлом сезоне добился невероятных успехов с «Байером». Мне кажется, он почувствовал, что ещё не довёл это дело до конца. Возможно, он хочет стать еще более сильным тренером, набраться опыта. И, возможно, потом он снова изучит этот вариант. Уверен, дело не в том, что переход в «Ливерпуль» его вообще не интересует», – приводит слова Кюйта Liverpool Echo.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Германии, а также взяла Кубок Германии. В финале чемпионата Европы «Байер» проиграл «Аталанте» со счётом 0:3.

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