«Арсенал» представил новую гостевую форму с африканским дизайном

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Английский «Арсенал» на официальном сайте представил новую гостевую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «АРСЕНАЛ»

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «АРСЕНАЛ»

«Мы отмечаем нашу связь с африканскими болельщиками, черпая вдохновение в дизайнерских традициях континента. Эта футболка, выполненная в традиционных панафриканских цветах — чёрном, красном и зеленом, украшена ярким белым зигзагообразным рисунком, разработанным основателем Labrum London Фодеем Дамбуей», — написано в заявлении клуба.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

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