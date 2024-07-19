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18-летний Лени Йоро прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

18-летний Лени Йоро прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»
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Центральный защитник Лени Йоро высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб подписал 18-летнего футболиста по схеме «5+1». Сумма трансфера составила € 62 млн.
«Переход в клуб статуса и амбиций «Манчестер Юнайтед» на столь раннем этапе моей карьеры – невероятная честь. После моего первого разговора с клубом они составили четкий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта, и проявили большую заботу обо мне и моей семье.

Я знаю историю молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и чувствую, что это может стать идеальным местом для реализации моего потенциала и моих амбиций. Мне не терпится приступить к работе», — приводи слова Йоро официальный сайт «Манчестера Юнайтед».

В минувшем сезоне Йоро сыграл 44 матча и забил 3 мяча.

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