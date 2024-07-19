ЖФК «Ростов» объявил Яну Чуб в качестве главного тренера команды

Яна Чуб стала новым главным тренером женского футбольного клуба «Ростов», сообщают соцсети клуба.

34-летняя Чуб работает в системе клуба с 2022 года. Сначала была главным тренером молодёжного состава ЖФК «Ростов». Под её руководством команда попала в заключительный этап 1-10 Молодёжной лиги — 2024.

Ранее Чуб являлась игроком «Ростова». За команду она сыграла 23 матча и завершила карьеру в 2022 году.

После 11 туров «Ростов» занимает девятое место в Суперлиге (10 очков). В 11 матчах у команды три победы и одна ничья. Возглавляет таблицу ЦСКА (31 очко).

Следующий матч «Ростов» проведёт с московским «Динамо». Встреча состоится 26 июля.