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ЖФК «Ростов» объявил Яну Чуб в качестве главного тренера команды

ЖФК «Ростов» объявил Яну Чуб в качестве главного тренера команды
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Яна Чуб стала новым главным тренером женского футбольного клуба «Ростов», сообщают соцсети клуба.

34-летняя Чуб работает в системе клуба с 2022 года. Сначала была главным тренером молодёжного состава ЖФК «Ростов». Под её руководством команда попала в заключительный этап 1-10 Молодёжной лиги — 2024.

Ранее Чуб являлась игроком «Ростова». За команду она сыграла 23 матча и завершила карьеру в 2022 году.
После 11 туров «Ростов» занимает девятое место в Суперлиге (10 очков). В 11 матчах у команды три победы и одна ничья. Возглавляет таблицу ЦСКА (31 очко).

Следующий матч «Ростов» проведёт с московским «Динамо». Встреча состоится 26 июля.

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