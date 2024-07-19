«Локомотив» представил третий комплект формы на новый сезон

Московский «Локомотив» представил третий комплект своей новой формы на сезон-2024/2025.
«Третий комплект сезона-2024/2025 — зелёный с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Отражение корней клуба и силы команды.
Форма вдохновлена дизайном 2003 года, когда «Локомотив» впервые сыграл в зелёном. С тех пор этот цвет стал важным элементом нашей идентичности. Символ устойчивости и роста благодаря преданным болельщикам», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «ЛОКОМОТИВ»
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «ЛОКОМОТИВ»
«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.
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