Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» представил третий комплект формы на новый сезон

Московский «Локомотив» представил третий комплект своей новой формы на сезон-2024/2025.

«Третий комплект сезона-2024/2025 — зелёный с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Отражение корней клуба и силы команды.

Форма вдохновлена дизайном 2003 года, когда «Локомотив» впервые сыграл в зелёном. С тех пор этот цвет стал важным элементом нашей идентичности. Символ устойчивости и роста благодаря преданным болельщикам», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «ЛОКОМОТИВ»

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «ЛОКОМОТИВ»

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.

Материалы по теме Официально «Локомотив» представил второй комплект формы на новый сезон

Самые титулованные футбольные клубы России: