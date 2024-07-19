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«Он был бы отличным приобретением для «Барселоны». Педри — о трансфере Уильямса

«Он был бы отличным приобретением для «Барселоны». Педри — о трансфере Уильямса
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о возможном переходе вингера Нико Уильямса из «Атлетик» Бильбао в каталонскую команду.

«Перейдёт ли Уильямс? У меня нет ответа на этот вопрос. Ясно только то, что он был бы отличным приобретением для «Барселоны». На Евро мы увидели, на что он способен», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» начала переговоры по трансферу Уильямса. Агент игрока встретился в Сарагосе со спортивным директором каталонской команды Деку.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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