Педри назвал главного претендента на награду Golden Boy

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Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос, кто является основным претендентом на победу в номинации Golden Boy, приз лучшему молодому игроку в Европе.

Сам Педри выигрывал данную награду в 2021 году.

«Ламин Ямаль, 100%», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Напомним, Ямаль принял участие в семи матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. 17-летний футболист получил награду лучшему молодому игроку турнира.

В минувшем клубном сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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