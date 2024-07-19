Махачкалинское «Динамо» представило форму на первый сезон в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях представило два комплекта игровой формы на предстоящий сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Какой цвет выбираешь ты? Форма «Динамо» Махачкала на сезон-2024/2025», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Вместе с подмосковными «Химками» (66), ставшими победителями Первой лиги, махачкалинцы получили прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу. Кроме этого, по итогам переходных матчей в высший дивизион России поднялся тольяттинский «Акрон».

В 1-м туре нового сезона чемпионата России махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с «Химками» в воскресенье, 21 июля.