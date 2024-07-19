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«Зенит» показал золотой шеврон, который украсит форму команды в сезоне-2024/2025

Форма санкт-петербургского «Зенита» в сезоне-2024/2025 будет украшена золотым шевроном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Зенит»

«Обновлённый дизайн игровых футболок петербургского клуба содержит яркий и заметный элемент — золотой шеврон на груди, посвящённый грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провёл традиционную летнюю открытую тренировку.

Мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Смысловое завершение композиции на шевроне — числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», — написано в заявлении «Зенита».

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.