«Зенит» показал золотой шеврон, который украсит форму команды в сезоне-2024/2025

Форма санкт-петербургского «Зенита» в сезоне-2024/2025 будет украшена золотым шевроном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Фото: ФК «Зенит»
«Обновлённый дизайн игровых футболок петербургского клуба содержит яркий и заметный элемент — золотой шеврон на груди, посвящённый грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.
В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провёл традиционную летнюю открытую тренировку.
Мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.
Смысловое завершение композиции на шевроне — числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», — написано в заявлении «Зенита».
В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.