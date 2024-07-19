Определены судейские назначения на матчи 2-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 2-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Урал» — «Шинник»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Сокол» — «Енисей»: Антон Фролов (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Арсенал» — «КАМАЗ»: Николай Волошин (Смоленск) – Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Руслан Киселёв (Томск);

«Родина» — «СКА-Хабаровск»: Герман Коваленко (Казань) – Денис Петров (Астрахань), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Тюмень» — «Алания»: Кирилл Силантьев (Самара) – Александр Чекалин (Воронеж), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Нефтехимик» — «Уфа»: Антон Апопа (Благовещенск) – Сергей Ядров (Калининград), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Сочи» — «Балтика»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Алексей Ермилов (Москва), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Владимир Фалов (Москва), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Черноморец» — «Чайка»: Станислав Матвеев (Троицк) – Артем Перов (Москва), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Эмир Привалов (Сочи), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Ротор» — «Торпедо»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).