«Страсбург» объявил об уходе Виейра с поста главного тренера команды

Французский клуб «Страсбург» объявил об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера первой команды.

«Клуб сердечно благодарит Патрика Виейра за его безупречную приверженность делу. Патрик всегда демонстрировал образцовое поведение на поле и за его пределами, он всегда будет желанным гостем в клубе», — гласит заявление «Страсбурга».

Виейра — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Вийера начал в 2015 году, возглавив клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Следом французский специалист поработал с «Ниццей» и «Кристал Пэлас». «Страсбург» Патрик возглавил в 2023 году.