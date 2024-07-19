«Оренбург» представил новую форму на встрече с болельщиками

«Оренбург» презентовал комплекты новой игровой формы для сезона-2024/2025 на встрече с болельщиками. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Видео доступно в официальном аккаунте «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто сказал, что презентация формы — это обязательно фото или видео? Мы презентовали форму болельщикам на открытой тренировке. Именно болельщики первыми её увидели, изучили, сфотографировали и запустили изображение в Сеть», — написано в сообщении клуба.

В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» встретится с московским «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 17:30 мск.