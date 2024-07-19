Тренер «Оренбурга» Деограсия оценил «Спартак» в качестве первого соперника в сезоне РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Команда уже адаптировалась, что касается погодных условий. Нам в этом плане повезло, сильной жары не было, как 40 градусов. Нам пришлось адаптироваться немного к нашему искусственному полю, так как мы тренировались на натуральном. Думаю, что команда уже готова.

У нас была тренировка с болельщиками. Они всегда проявляли к нам заботу, мы постарались ответить взаимностью, уделить нашим болельщикам время.

На самом деле, разницы большой нет, против кого начинать играть — со «Спартаком» или с другой командой. Всё равно на протяжении сезона нужно будет сыграть со всеми. «Спартак» — одна из самых сильных команд РПЛ, у них очень много болельщиков в нашем городе и по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились. Ждём предстоящую игру», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.