«Милан» продаст Йовича «Зениту» или клубу из Саудовской Аравии, если найдёт форварда

Итальянский «Милан» продаст нападающего Луку Йовича «Зениту» или клубу из Саудовской Аравии, если сможет приобрести другого форварда. Об этом сообщает Calciomercato.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» сделал запрос по Йовичу. Также о доступности форварда узнавал некий саудовский клуб. Отметим, что ранее стало известно, что «Милан» договорился о переходе испанского нападающего Альваро Мораты из мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение серба с «Миланом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.