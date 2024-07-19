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Бывший тренер «Спартака» Слишкович рассказал о возвращении в Россию после увольнения

Бывший тренер «Спартака» Слишкович рассказал о возвращении в Россию после увольнения
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Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о возвращении в Россию после ухода из клуба.

— А чем вы сейчас занимаетесь? Откуда вы к нам приехали?
— Ну, сейчас я приехал из Боснии, я отдыхал чуть-чуть там, на своей родине, увиделся со своими друзьями, родителями и вернулся в Россию. Я здесь живу, остаюсь в России. У меня ребёнок здесь ходит в школу, так что моя жизнь сейчас сконцентрирована на России.

— Здесь, в Москве?
— В Москве, — сказал Слишкович в видео на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».

В конце сезона-2023/2024 41-летний Владимир Слишкович находился в должности исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые завершили сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Позднее стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович, а Владимир Слишкович покинул клуб.

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