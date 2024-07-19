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Защитник «Пари НН» Гоцук высказался об адаптации новичков клуба

Защитник «Пари НН» Гоцук высказался об адаптации новичков клуба
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Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал о настрое в команде перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги. В матче 1-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» примет казанский «Рубин» в понедельник, 22 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Входим в новый сезон с позитивным настроем. Хорошо подготовились в Сербии на сборах. Думаю, что нас ждёт интересный и непростой сезон. Новички потихоньку вливаются. Русские ребята уже хорошо зашли в коллектив, легионерам ещё предстоит. Но я думаю, что через 7-10 дней всё будет окей. Как их приняли? Дружественно. Нам нужны новые игроки, свежая кровь, усиление. Думаю, ребята должны помочь», — сказал Гоцук в интервью клубной пресс-службе.

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