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Слишкович — об уходе из «Спартака»: не смотрел на деньги, которые теряю

Слишкович — об уходе из «Спартака»: не смотрел на деньги, которые теряю
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Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уходе из клуба.

«Я никогда не буду и не смогу ничего плохого сказать про «Спартак», потому что «Спартак» мне всё дал сейчас, в этот момент. И я не смотрел на себя, не смотрел на деньги, которые я теряю. Потому что «Спартак» мне дал новый контракт, хороший, очень хороший контракт, но я считал, что для клуба, для команды самое главное, чтобы всё было спокойно. Поэтому я решил шаг назад сделать, я уверен, что это правильно. Если сейчас меня спросят, сделал бы я так, я бы сделал», — сказал Слишкович в видео на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».

В конце сезона-2023/2024 41-летний Владимир Слишкович находился в должности исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые завершили сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице.

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