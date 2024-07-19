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«Идите за своим проектом». Слишкович объяснил решение уйти из «Спартака»

«Идите за своим проектом». Слишкович объяснил решение уйти из «Спартака»
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему покинул красно-белых.

— Вы рассказывали, что советуетесь с отцом по футбольным моментам, вы часто ему звоните. Вот сейчас у вас ситуация такая, подвешенная, скажем. Перед уходом из «Спартака» вы советовались по этому?
— Нет, это моё решение было, потому что я считал, что это правильное решение. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду. Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, его ждёт тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: «Ты его хочешь?» Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали, мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру.

Человеку не нужна никакая помощь. Он уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играется футбол в России или тебе скажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?

Так что я считал, что у «Спартака» пришёл новый спортивный директор. У «Спартака» есть проект спортивный, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, что потом не будет, а он виноват. Нет. Идите за своим проектом, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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