Слишкович заявил, что знал, что не останется тренером «Спартака» на постоянной основе

Боснийский специалист Владимир Слишкович заявил, что знал, что не останется тренером московского «Спартака» на постоянной основе.

— Вот сами, находясь внутри, вы чувствовали, что у вас есть шанс остаться?

— Нет, не чувствовал, потому что я знаю, что клуб мне сказал [об этом] в момент, когда я стал главным тренером. Я знал, что свою работу сделаю практически два месяца, и это всё. Честно вам говорю, я не думал про «Давай мы сделаем хороший результат, я остаюсь». В момент, когда они решили, кто станет новым тренером, они мне это тоже сказали, так что я всё знал.

Мне имя неважно было для моего решения. Анчелотти, Станкович, неважно. Я решил, что это мой выбор, правильный выбор. И знаете, я шёл от игры к игре, шаг за шагом. Получилось, скажем так, неплохо, не проиграли в чемпионате, к сожалению, проиграли в Кубке. Может, в клубе этого не ожидали. И они себя нашли в таком странном моменте: «Что сделать сейчас?» Но я понимаю выбор клуба, считаю, уверен, что он правильный. Я уверен, что они правильного тренера взяли, который может сделать хорошие результаты «Спартаку», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».