Слишкович рассказал, что поменял в «Спартаке» после увольнения Абаскаля

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил, что изменилось в команде после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

— Вот что вы так быстро смогли поменять?

— Отношения, некоторые моменты в раздевалке, может быть, не были идеальны. И я попробовал решить эти проблемы. Конечно, много разговаривал с игроками, я просил у игроков, чтобы они ответственность на себя взяли. Потому что мне сказали факт, в последние, не знаю, сколько лет «Спартак» поменял 20 тренеров. Не может быть, что всегда тренер виноват. Значит, игрок должен на себя взять ответственность и показать всё, что умеет. И на тренировках, и в играх, — сказал Слишкович в видео на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».

В конце сезона-2023/2024 41-летний Владимир Слишкович находился в должности исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые завершили сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Позднее стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович, а Владимир Слишкович покинул клуб.