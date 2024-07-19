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«Ошибки сделали и игроки». Слишкович — о работе Абаскаля в «Спартаке»

«Ошибки сделали и игроки». Слишкович — о работе Абаскаля в «Спартаке»
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Боснийский специалист Владимир Слишкович высказался о работе экс главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, что Гильермо хорошо сделал свою работу. К сожалению, ошибки сделаны, но не только Гильермо. Я тоже ошибки сделал, потому что я был в этом штабе, ошибки сделали и игроки, так что легко на одного человека говорить», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Гильермо Абаскаль тренировал московский «Спартак» с 2022 по 2024 год. В апреле испанский специалист был уволен, но уже летом возглавил «Гранаду», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду. Владимир Слишкович работал помощником Абаскаля в «Спартаке». После ухода испанца Слишкович возглавил красно-белых, став исполняющим обязанности главного тренера.

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