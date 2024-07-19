Слишкович сравнил значимость Промеса для «Спартака» с важностью Винисиуса в «Реале»

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о значимости нападающего Квинси Промеса для клуба. Ранее Промес покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

«Нельзя забывать тоже один очень важный момент. А это момент Квинси Промеса. Потому что на сборах мы готовились с Квинси. Он очень важный игрок не только для «Спартака», но и для чемпионата России. Он — это игрок, который делает разницу. На сборах чувствовалось, что у Квинси и Угальде получится, потому что они друг друга чувствовали очень хорошо. Не могу сказать, что все сборы потеряли, но много ждали и от Квинси, и от Угальде, и не получилось. Это тоже важный момент.

Знаете, спрашиваю я вас, если Анчелотти остаётся без Винисиуса Жуниора? Это так, как, например, «Спартак» был с Квинси или без Квинси. У нас были проблемы, мы не забивали, потому что не было игрока, который умеет это делать. Он просто делает разницу, когда Квинси готов на 100%, это радость смотреть на него», — сказал Слишкович в видео на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».