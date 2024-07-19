Кирилл Щетинин: «Ростов» обязан брать очки с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые 10 минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).