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Кирилл Щетинин: «Ростов» обязан брать очки с ЦСКА

Кирилл Щетинин: «Ростов» обязан брать очки с ЦСКА
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чего жду от матча с ЦСКА? Я думаю, будет борьба. Первые 10 минут команды будут присматриваться друг к другу. Надеюсь, мы покажем свой футбол. Точнее, навяжем его. Плюс родные стены. Мы обязаны брать очки с топ-клубом», – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).

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