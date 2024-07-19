Слишкович — о ситуации между Абаскалем и Джикией в «Спартаке»: это спортивное решение

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о конфликте между Гильермо Абаскалем и экс-защитником красно-белых Георгием Джикией.

— Правильно ли я понимаю, что оставить Джикию вне игры было неспортивным решением Абаскаля?

— Я считаю, что спортивное решение. Почему тогда решили купить Бабича? Левая нога. Думаю, что Абаскаль в своём футболе, в который он в своей голове хотел играть, может быть, не видел Георгия.

— Вы видели?

— Знаете, есть и другие моменты, где Георгий нам может помочь. Это опыт игрока. Это важный момент в игре, потому что Георгия уважает раздевалка «Спартака», он очень важный для раздевалки, его уважают и соперники. Так что я считал, что ещё Георгий может помочь команде, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».