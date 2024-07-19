Экс-тренер «Спартака» Слишкович рассказал о желании работать в России

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил о желании работать в России.

«Я здесь, остался в России. Я планирую жить в России и, конечно, надеюсь, работать тоже в России. Я никогда не говорил, что надо, чтобы всё было, как я скажу. Я никогда не говорил, что хочу только в РПЛ работать. Я не знаю, кто сказал, что я не хочу в ФНЛ. Я это никогда не говорил. Мне важен спортивный проект людей в клубе, которые мне доверяют как тренеру и которые готовы пойти за моими идеями», — сказал Слишкович в видео на You-Tube-канале «Коммент.Шоу».

В конце сезона-2023/2024 41-летний Владимир Слишкович находился в должности исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые завершили сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Позднее стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович, а Владимир Слишкович покинул клуб.