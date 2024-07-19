Виейра может стать главным тренером сборной США

Покинувший «Страсбург» Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Соединённых Штатов Америки, сообщает Associated Press.

По сведениями источника, Виейра в сборной США может стать преемником Грегга Берхалтера, который был уволен на прошлой неделе после вылета команды после группового этапа Кубка Америки.

Виейра — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Виейра начал в 2015 году, возглавив клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Следом французский специалист поработал с «Ниццей» и «Кристал Пэлас». «Страсбург» Патрик возглавил в 2023 году. Отметим, что в 2026 году в США пройдёт чемпионат мира.