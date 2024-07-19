БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виейра может стать главным тренером сборной США

Виейра может стать главным тренером сборной США
Комментарии

Покинувший «Страсбург» Патрик Виейра может стать главным тренером сборной Соединённых Штатов Америки, сообщает Associated Press.

По сведениями источника, Виейра в сборной США может стать преемником Грегга Берхалтера, который был уволен на прошлой неделе после вылета команды после группового этапа Кубка Америки.

Виейра — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Виейра начал в 2015 году, возглавив клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Следом французский специалист поработал с «Ниццей» и «Кристал Пэлас». «Страсбург» Патрик возглавил в 2023 году. Отметим, что в 2026 году в США пройдёт чемпионат мира.

Материалы по теме
«Страсбург» объявил об уходе Виейра с поста главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android