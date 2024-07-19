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«Правила одинаковые». Слишкович — об отстранении Соболева в «Спартаке» из-за завтраков

«Правила одинаковые». Слишкович — об отстранении Соболева в «Спартаке» из-за завтраков
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Бывший тренер «Спартака», боснийский специалист Владимир Слишкович вспомнил историю с отстранением нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Знаете, обо всех конфликтах мы узнавали из интернета. Что значит конфликт? Завтрак? Правила есть. Для каждого игрока одинаковые. Было очень простое правило, что ты должен прийти на завтрак. Если третий раз не приезжаешь, тогда неделю не тренируешься с командой, не знаю, есть ли какой штраф.

Александр Соболев это прекрасно знал. Он сделал три ошибки с этим завтраком. И вот, значит, есть правила. А что было бы, если бы Гильермо сказал, что правила написаны для каждого, а Соболев это сделает, то это окей? Что скажут остальные?» — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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