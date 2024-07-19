Тренер «Пари НН» Илич оценил сборы команды в Сербии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о работе команды на сборах в Сербии.

«Условия для работы в Златиборе были отличными. Всё запланированное нами было выполнено в полном объёме. Самое главное, что мы обошлись без травм. Единственной сложностью стали, пожалуй, перелёты, но всё это уже позади.

Мы уделяли особое внимание физической подготовке, а также были сосредоточены на решении технико-тактических задач. Плюс провели пять игр в Златиборе.

В контрольных матчах приняли участие все футболисты, которые были с нами на сборах. Мы получили представление о возможностях игроков. Что касается результата, то он никогда не ставился во главу угла на предсезонке, хотя побеждать всегда приятно», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

В понедельник, 22 июля, «Пари Нижний Новгород» сыграет с казанским «Рубином» в матче 1-го тура чемпионата России.