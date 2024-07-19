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Спортдиректор «Оренбурга»: глупо говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место

Спортдиректор «Оренбурга»: глупо говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о задачах клуба на предстоящий сезон. В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока задача — победить в матче со «Спартаком», а потом двигаться шаг за шагом. Глупо выходить и говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место. У спортсмена должна быть мотивация до последнего тура. По ходу чемпионата мы поймём, на что мы способны. Изначально надо по максимуму набирать очки и побеждать. Нельзя сказать, что задача — занять седьмое, восьмое, девятое или первое место. Надо показать максимум, а потом уже посмотрим», — приводит слова Андреева Metaratings.

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