Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Датский тренер Каспер Юльманн покинул национальную команду. Об этом сообщил официальный сайт Датского футбольного союза.

Отмечается, что Мортен Вигхорст временно станет тренером сборной Дании до нового года.

«После чемпионата Европы в Германии Каспер Юльманн и директор Датского футбольного союза Петер Мёллер оценили итоговый раунд и квалификацию и провели несколько стадий переговоров о будущем. В этой оценке Каспер Юльманн пришёл к выводу, что команде нужна новая энергия.

Таким образом, Каспер Юльманн и Петер Мёллер пришли к общему выводу, что настало время перемен и необходим новый тренер сборной», — написано в заявлении.

Сборная Дании покинула Евро-2024, проиграв национальной команде Германии (0:2) в 1/8 финала.