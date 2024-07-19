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Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
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Датский тренер Каспер Юльманн покинул национальную команду. Об этом сообщил официальный сайт Датского футбольного союза.

Отмечается, что Мортен Вигхорст временно станет тренером сборной Дании до нового года.

«После чемпионата Европы в Германии Каспер Юльманн и директор Датского футбольного союза Петер Мёллер оценили итоговый раунд и квалификацию и провели несколько стадий переговоров о будущем. В этой оценке Каспер Юльманн пришёл к выводу, что команде нужна новая энергия.

Таким образом, Каспер Юльманн и Петер Мёллер пришли к общему выводу, что настало время перемен и необходим новый тренер сборной», — написано в заявлении.

Сборная Дании покинула Евро-2024, проиграв национальной команде Германии (0:2) в 1/8 финала.

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