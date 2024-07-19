Корнеев: в новом сезоне «Локомотив» будет бороться за место ниже пятого

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о московском «Локомотиве». По мнению Корнеева, в новом сезоне железнодорожники не смогут бороться за призовые места.

«Не понимаю «Локомотив» ни по стратегии, ни в плане функционирования. Они потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука. Давайте представим, что нет голов и результативных действий. На каком месте оказалась бы команда? У них нет игроков, которые даже близки по уровню к Миранчуку. Не думаю, что Дмитрий Воробьёв соответствует уровню топ‑клуба, если «Локомотив» хочет таким быть. «Локомотив» раздал футболистов. Они будут бороться за место ниже пятого», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57). Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.