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Каспер Юльманн прокомментировал решение об уходе из сборной Дании

Каспер Юльманн прокомментировал решение об уходе из сборной Дании
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Датский тренер Каспер Юльманн высказался об уходе из национальной команды.

«Для меня невероятная честь и привилегия быть тренером нашей национальной команды в течение четырёх лет. Я отдал всё, что мог, чтобы добиться успеха и заставить людей сплотиться вокруг команды. Представлять свою страну – это лучшее, что я могу себе представить, и я буду вспоминать это фантастическое время с огромной поддержкой нашей мечты. Когда я смотрю на чемпионат мира на два года вперёд, я чувствую, что для команды будет лучше, если появится новое лицо и новые идеи, которые смогут написать новую большую главу для этой удивительной сборной. Поэтому лучше, если кто-то другой поведёт команду вперёд. Речь идёт о том, что лучше для команды», — приводит слова Юльманна официальный сайт Датского футбольного союза.

Сборная Дании покинула Евро-2024, проиграв национальной команде Германии (0:2) в 1/8 финала.

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