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«Монако» представил выездную форму на новый сезон

«Монако» представил выездную форму на новый сезон
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Французский «Монако» на официальном сайте представил новую выездную форму на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Монако»

ФК «Монако» и Kappa рады представить новую выездную форму, которую игроки «Монако» будут носить в сезоне-2024/2025, приуроченном к столетнему юбилею клуба.

После новой домашней футболки, отдающей дань уважения престижной истории, «Монако» представляет выездную форму, вдохновлённую наследием княжества, олицетворяющим современность. Этот наряд уникального зелёного цвета украшен несколькими узорами, представляющими каждый из символических элементов княжества или клуба Роше», — написано в заявлении «Монако».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции «Монако» стал серебряным призёром. Команда набрала 67 очков за 34 игры.

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