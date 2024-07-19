Сердеров: тренировался с Это’О, получал сумасшедшую зарплату и думал: «Вот я красавчик»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о периоде карьеры в «Анжи».

«Никогда не бываешь полностью доволен карьерой, потому что всегда хочешь большего. У футболиста есть тонкий период с 18 до 22 лет, когда нужно играть. Я был в «Анжи», тренировался с Это’О и выходил на поле на три минуты, но зарплата была сумасшедшая. Я думал: «Вот я красавчик». Но ты вообще не футболист, если довольствуешься этим. С 18 до 22 лет лучше играть во Второй лиге, чем сидеть на скамейке в РПЛ.

В 23-24 года ты уходишь из «Анжи» – все смотрят на твою карьеру и где ты поиграл. А у тебя за четыре сезона восемь игр, и только три из них в основе. Ты четыре года просто отсидел. А есть футболист, который два полных года провёл во Второй лиге, а потом ещё столько же в Первой. Конечно, он будет в лучшей форме, чем ты. Поэтому молодым игрокам советую: вообще нельзя сидеть, по возможности надо ехать в аренду и играть. Если к 22-23 годам есть четыре полных сезона, то ты готовый футболист, которого будут просматривать большие клубы», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полностью интервью с Сердером Сердеровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.