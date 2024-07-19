Бывший игрок ЦСКА Сердеров: Акинфеев спокойно может играть до 45 лет

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров, ранее выступавший в московском ЦСКА, высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

— Удивляет ли футбольное долголетие Игоря Акинфеева?

— Не удивляет. Он профессионал и играет за хороший, сильный клуб. Я думаю, если он захочет, то спокойно может играть до 45 лет. Но вопрос, захочет ли, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

38-летний Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

Полностью интервью с Сердером Сердеровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.