БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Динамо» Мх Сердеров: хотим пошуметь в РПЛ, давно дагестанских клубов тут не было

Капитан «Динамо» Мх Сердеров: хотим пошуметь в РПЛ, давно дагестанских клубов тут не было
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о задаче клуба на первый сезон в Российской Премьер-Лиге.

— Какая задача у клуба на предстоящий сезон?
— Аппетит приходит во время еды. Нам надо хорошо стартануть. Понятное дело, что самое главное — остаться в РПЛ, но это задача-минимум. А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ. Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Вместе с подмосковными «Химками» (66), ставшими победителями Первой лиги, махачкалинцы получили прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

Полностью интервью с Сердером Сердеровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android