Капитан «Динамо» Мх Сердеров: хотим пошуметь в РПЛ, давно дагестанских клубов тут не было

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о задаче клуба на первый сезон в Российской Премьер-Лиге.

— Какая задача у клуба на предстоящий сезон?

— Аппетит приходит во время еды. Нам надо хорошо стартануть. Понятное дело, что самое главное — остаться в РПЛ, но это задача-минимум. А уже по ходу сезона – выходить на каждую игру с настроем побеждать и пошуметь в РПЛ. Давно дагестанских команд здесь не было, надо о себе напомнить, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Вместе с подмосковными «Химками» (66), ставшими победителями Первой лиги, махачкалинцы получили прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

Полностью интервью с Сердером Сердеровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.